https://static.news.ru/photo/7212d83c-62db-11ea-87da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тюменская полиция вызвала на допрос 16-летнего подростка в связи с делом о краже в магазине парфюмерной продукции. После визита в отделение молодой человек умер при невыясненных обстоятельствах.

Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, тело юноши нашли в ночь на 10 марта «не дома». Собеседник издания заявил, что одной из версий смерти подростка является самоубийство, «однако это точно пока неизвестно».

Региональное управление МВД по Тюменской области не прокомментировало информацию о смерти подростка, но подтвердило, что с ним проводилась беседа в присутствии матери в одном из отделений полиции областного центра. Согласно данным ведомства, молодого человека уже неоднократно привлекали к ответственности за различные преступные деяния и несколько раз помещали в Центр содержания несовершеннолетних.

Накануне, 9 марта, тело 16-летнего подростка со следами насильственной смерти было обнаружено в Москве во дворе 16-этажного дома в Новотушинском проезде, передавал NEWS.ru. Обстоятельства гибели юноши в настоящий момент устанавливают правоохранительные органы.