Тюменская полиция вызвала на допрос 16-летнего подростка в связи с делом о краже в магазине парфюмерной продукции. После визита в отделение молодой человек умер при невыясненных обстоятельствах.
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Региональное управление МВД по Тюменской области не прокомментировало информацию о смерти подростка, но подтвердило, что с ним проводилась беседа в присутствии матери в одном из отделений полиции областного центра. Согласно данным ведомства, молодого человека уже неоднократно привлекали к ответственности за различные преступные деяния и несколько раз помещали в Центр содержания несовершеннолетних.
Накануне, 9 марта, тело 16-летнего подростка со следами насильственной смерти было обнаружено в Москве во дворе 16-этажного дома в Новотушинском проезде, передавал NEWS.ru. Обстоятельства гибели юноши в настоящий момент устанавливают правоохранительные органы.
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