Подростки погибли в ДТП в Удмуртии

https://static.news.ru/photo/86cfda82-f6dc-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек, в том числе трое подростков, погибли при столкновении трёх машин в Алнашском районе Удмуртии.

ДТП произошло 14 сентября около 21:37 на 57-м километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 „Волга“». Столкнулись «КамАЗ» с полуприцепом, «ВАЗ-2112» и Hyundai. Погибли пятеро пассажиров и водитель автомобиля «ВАЗ-2112», среди них — несовершеннолетние 2002 г. р. и 2003 г. р., сообщает МВД по региону.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как писал NEWS.ru ранее, в Подмосковье следователи выясняют обстоятельства ДТП, которое совершила группа детей. Там в ночь на 13 сентября на большой скорости автомобиль Toyota врезался в дорожное ограждение.