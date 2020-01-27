https://static.news.ru/photo/1a7e1eac-411f-11ea-a3da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Школьники избили подростка из-за цвета кожи. Инцидент произошёл рядом со школой Жан-Этьена Геттара во Франции.

Видеозапись нападения появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как темнокожие подростки бьют школьника с белым цветом кожи. Комментаторы видео назвали поведение подростков проявлением расизма.

Во французской полиции заявили, что инцидент подпадает под «радостное избиение» (Happy Slapping). Так полицейские называют поведение преступников, которые нападают на случайных прохожих, снимая это на видео. Запись они распространяют в социальных сетях, сообщает Daily Mail.

Nous, mÃ¨res et pÃ¨res de France, ne supportons plus de voir ces lynchages ignobles, souvent motivÃ©s par un racisme anti-FranÃ§ais, qui font vivre nos enfants dans la peur.



Si lâEtat ne freine pas ces racailles, ils ne sâarrÃªteront pas ! IL FAUT QUE LA JUSTICE SE RÃVEILLE ! MLP pic.twitter.com/6OUEYsg3GI — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 25, 2020

Ранее в США задержали пять человек, подозреваемых в смертельном избиении 60-летнего Хуана Фернандеса. Среди них есть подростки в возрасте 14 и 15 лет. Пострадавший был доставлен в больницу Бронкса в критическом состоянии и вскоре скончался. По версии следствия, мужчина стал жертвой ограбления.