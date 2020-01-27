https://static.news.ru/photo/1a7e1eac-411f-11ea-a3da-fa163e074e61_660.jpgФото: Nicolas Liponne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Школьники избили подростка из-за цвета кожи. Инцидент произошёл рядом со школой Жан-Этьена Геттара во Франции.
Видеозапись нападения появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как темнокожие подростки бьют школьника с белым цветом кожи. Комментаторы видео назвали поведение подростков проявлением расизма.
Во французской полиции заявили, что инцидент подпадает под «радостное избиение» (Happy Slapping). Так полицейские называют поведение преступников, которые нападают на случайных прохожих, снимая это на видео. Запись они распространяют в социальных сетях, сообщает Daily Mail.
Ранее в США задержали пять человек, подозреваемых в смертельном избиении 60-летнего Хуана Фернандеса. Среди них есть подростки в возрасте 14 и 15 лет. Пострадавший был доставлен в больницу Бронкса в критическом состоянии и вскоре скончался. По версии следствия, мужчина стал жертвой ограбления.