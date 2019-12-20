https://static.news.ru/photo/a15710fa-23e7-11ea-82ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: скрин с видеозаписи ООО "Фирма "Релант"

Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы. Задержаны девять челок.

Подростки шумели на площади перед Дворцом Культуры после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление из полицейских и росгвардейцев. Подростки повалили и стали пинать одного из них. Второго — несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

В отдел полиции были доставлены девять хулиганов, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению на патрульных, сообщает «ХибИнформБюро».

Один из задержанных в присутствии свидетелей оскорбил сотрудника полиции и ударил его ногой, говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что полиции Брянска удалось установить подозреваемых в несанкционированном показе порноролика на мониторе в одном из торговых центров города. Правоохранители считают, что виновниками были двое 14-летних школьников.