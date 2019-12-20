Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы. Задержаны девять челок.
Подростки шумели на площади перед Дворцом Культуры после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление из полицейских и росгвардейцев. Подростки повалили и стали пинать одного из них. Второго — несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.
В отдел полиции были доставлены девять хулиганов, четверо или пятеро из которых, по предварительным данным, причастны к нападению на патрульных,
Один из задержанных в присутствии свидетелей оскорбил сотрудника полиции и ударил его ногой, говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что полиции Брянска удалось установить подозреваемых в несанкционированном показе порноролика на мониторе в одном из торговых центров города. Правоохранители считают, что виновниками были двое 14-летних школьников.
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