«Теперь вставай на колени»: подростки избили сверстницу в Приморье

https://static.news.ru/photo/86a5a272-8eca-11eb-b89c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В соцсетях появилось видео, на котором две школьницы избивают девочку. Даже когда та падает на колени, хулиганки продолжают наносить ей удары ногами по лицу и затылку. Правоохранительные органы организовали проверку случившегося.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл в городском округе Спасск-Дальний Приморья 21 марта возле здания бывшей вечерней школы. Две девочки встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. Затем они завели её в заброшенное здание и стали бить. При этом один из подростков снимал всё это на видео.

В какой-то момент одна из зачинщиц драки произносит: «Теперь вставай на колени и проси у неё прощения». В конце видео в кадре появляется юноша. Он со всего размаха ударяет лежащую на земле девушку ногой.

Трое подростков установлены, они состоят на профилактическом учёте в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных устанавливаются, — сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, будет проверена работа органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в интервью тиктокеру Арине Ростовской о детях, сталкивающихся с травлей в школе. По его словам, подростки должны пытаться разрешить ситуацию самостоятельно либо обратиться за помощью, главное — не переживать кризис в одиночку, писал NEWS.ru.