Происшествия

Подростки из Марий Эл погибли в упавшем в воду автомобиле

15:23, 20 мая 2020
Фото: mari.sledcom.ru

Подростки 14 и 18 лет утонули в автомобиле, который упал в воду в Марий Эл, сообщили в СУСК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 20 мая в Юринском районе республики. Подробности случившегося не уточняются.

В СК уточнили, что в настоящее время проводится доследственная проверка и дополнительный осмотр места  происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что в чукотском посёлке Беринговский два брата шести и семи лет ушли из дома и не вернулись. Их искали около 70 человек: сотрудники полиции, спасатели и местные добровольцы. Через день их нашли мёртвыми в сугробе неподалёку от дома.

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