Подростки из Марий Эл погибли в упавшем в воду автомобиле

Подростки 14 и 18 лет утонули в автомобиле, который упал в воду в Марий Эл, сообщили в СУСК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 20 мая в Юринском районе республики. Подробности случившегося не уточняются.
В СК
Ранее NEWS.ru писал, что в чукотском посёлке Беринговский два брата шести и семи лет ушли из дома и не вернулись. Их искали около 70 человек: сотрудники полиции, спасатели и местные добровольцы. Через день их нашли мёртвыми в сугробе неподалёку от дома.
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