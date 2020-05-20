Подростки из Марий Эл погибли в упавшем в воду автомобиле

https://static.news.ru/photo/2a49b5ec-9a95-11ea-9b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: mari.sledcom.ru

Подростки 14 и 18 лет утонули в автомобиле, который упал в воду в Марий Эл, сообщили в СУСК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 20 мая в Юринском районе республики. Подробности случившегося не уточняются.

В СК уточнили , что в настоящее время проводится доследственная проверка и дополнительный осмотр места происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что в чукотском посёлке Беринговский два брата шести и семи лет ушли из дома и не вернулись. Их искали около 70 человек: сотрудники полиции, спасатели и местные добровольцы. Через день их нашли мёртвыми в сугробе неподалёку от дома.