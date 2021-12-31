Подростка травмировало петардой в подмосковных Химках

Подросток получил осколочные травмы лица от взрыва петарды в подмосковных Химках. Происшествие случилось в ночь на 1 января, в результате 15-летний школьник был госпитализирован, сообщает СУ СКР по Московской области.

Также у подростка травмированы пальцы, сейчас врачи оказывают ему помощь. По факту происшествия региональный Следственный комитет организовал проверку.

В ходе проверочных мероприятий следствию предстоит установить, где подросток приобрёл пиротехническую продукцию, а также дать оценку её сертификации и качеству. По результатам проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение, говорится в сообщении ведомства.

В эту же новогоднюю ночь при запуске фейерверка погиб 37-летний подполковник полиции из Москвы, отмечавший Новый год у знакомых в Рязанской области. Известно, что он работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. У него остался 9-летний сын.

Ранее сообщалось, что в Петербурге от взрыва фейерверка рухнула остеклённая лоджия. Происшествие обошлось без пострадавших, предполагается, что фейерверк мог залететь на балкон.