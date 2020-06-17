Подростка на велосипеде обвинили в умышленном наезде на мужчину в Москве

https://static.news.ru/photo/5a78eab4-b0aa-11ea-b371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина получил тяжёлые травмы после того, как его сбил 17-летний подросток. Инцидент произошёл 15 июня в Бирюлёвском дендрапарке.

Пострадавший по имени Никита работает IT-специалистом в банке. Примерно в семь часов вечера он решил позаниматься на тренажёрах на открытом воздухе, так как весь день работал из дома.

Спортивная площадка обустроена в неудобном месте — её пересекает тропинка, которая зимой используется для катания на горных лыжах. По этой дорожке катался юный выпускник школы. Спортсмены просили его быть осторожным, так как на площадке находились дети.

Юноша столкнулся с 24-летним пострадавшим, когда на большой скорости ехал по тропинке. Свидетели-автомобилисты считают, что она составляла примерно 40 км/ч. По словам парня, сначала он не заметил мужчину, а потом было поздно.

В результате столкновения Никита упал, ударился головой и потерял сознание. Врачи диагностировали у него повреждение черепной коробки, разбитый нос и перелом ключицы. Сам велосипедист упал со своего транспорта. Сейчас он лечится в Морозовской больнице, утверждая, что у него болит и кружится голова.

Родственники Никиты уверены, что подросток умышленно наехал на спортсмена, так как разозлился, что его прогоняли с площадки. Юноша отрицает обвинения, отмечая, что находящиеся там люди просили его не ездить там, но не выгоняли. Велосипедист подчеркнул, что сожалеет о случившемся и надеется, что с пострадавший выздоровеет. Его мать также извинилась.

Несмотря на то, родственники пострадавшего планируют обратиться в суд, чтобы получить компенсацию ущерба здоровью и необходимой реабилитации. Предполагается, что эксперты оценят травмы как тяжёлые, передаёт «МК».

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