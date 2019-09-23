https://static.news.ru/photo/4302ad1e-ddfd-11e9-a904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы заподозрили 13-летнего ученика одной из школ города Нижнекамска в вымогательстве денег у как минимум семи учеников младших классов. Информацию об этом распространила пресс-служба МВД по Татарстану.

Как говорится на сайте ведомства , 13 сентября подросток 2006 года рождения во дворе школы встретил семилетнего мальчика и потребовал у него 300 рублей. Услышав отказ, он отправился к первокласснику домой.

Бабушка первоклашки, узнав, что гость вымогает у него деньги, рассказала об этом матери ребёнка. Последняя встретила подростка во дворе школы и потребовала объяснить его действия. Когда женщина пригрозила школьнику сообщить всё родителям, он схватил её за волосы, ударил по лицу и убежал.

Стражам порядка стало известно, что подросток на протяжении длительного времени вымогал денежные средства у школьников младших классов с угрозой применения физической расправы. От рук семиклассника пострадали минимум семь ребят, — говорится в сообщении.

Подросток, как отмечают в МВД, проживает в полной семье. Его отец состоит на учёте как правонарушитель в сфере семейно-бытовых отношений. Сам школьник поставлен на наблюдение с диагнозом «смешанное расстройство учебных навыков».

Решается вопрос о передаче материалов в следственные органы для принятия в отношении несовершеннолетнего процессуального решения.

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