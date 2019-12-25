Неизвестные избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, когда тот выходил из дома в Москве.
Об этом сообщает
Telegram-канал «112» сообщает, что злоумышленники задержаны — это 43-летний 43-летний Николай Симдянов и 37-летний Николай Кубарев. Их мотивы неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.
Ранее News.ru писал о том, что посетитель продуктового магазина в подмосковной Истре рассказал об избиении в момент совершения покупок из-за съеденной конфеты.
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