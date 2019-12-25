https://static.news.ru/photo/c0c26d5c-27c2-11ea-ab3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 75.rosgvard.ru

Неизвестные избили сотрудника пресс-службы Росгвардии подполковника Александра Кудрявцева, когда тот выходил из дома в Москве.

Об этом сообщает РБК , ссылаясь на источник в столичном главке МВД. По данным издания, нападавших было двое. Утром 21 декабря они избили Кудрявцева возле его дома и скрылись.

Telegram-канал «112» сообщает, что злоумышленники задержаны — это 43-летний 43-летний Николай Симдянов и 37-летний Николай Кубарев. Их мотивы неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Ранее News.ru писал о том, что посетитель продуктового магазина в подмосковной Истре рассказал об избиении в момент совершения покупок из-за съеденной конфеты.