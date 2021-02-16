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Подполковник покончил с собой в Подмосковье

20:54, 16 февраля 2021 39
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что подполковник воинской части в Мытищах свёл счёты с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказал собеседник агентства журналистам РИА Новости.

По данным ТАСС, самоубийство произошло в кабинете Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов. Погибшему было 39 лет. По факту ЧП проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы и сослуживцы погибшего.

Ранее в Санкт-Петербурге свела счёты с жизнью 10-летняя девочка. На её смартфоне были обнаружены картинки с изображением способа самоубийства. Мать девочки рассказала, что ребёнок по неизвестным причинам вышел из дома без верхней одежды в 04:30 утра. Тело девочки было найдено на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе города. Примечательно, что девочка была примерным ребёнком и училась на отлично.

Как писал NEWS.ru, в Москве три школьницы пытались одновременно покончить с собой. Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Перовском шоссе. Соседка заметила фигуру одной из девочек в открытом окне и вызвала полицию. Силовики предотвратили суицид.

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