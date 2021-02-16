Подполковник покончил с собой в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/51ea27b4-7080-11eb-aa61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что подполковник воинской части в Мытищах свёл счёты с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказал собеседник агентства журналистам РИА Новости.

По данным ТАСС, самоубийство произошло в кабинете Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов. Погибшему было 39 лет. По факту ЧП проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы и сослуживцы погибшего.

Ранее в Санкт-Петербурге свела счёты с жизнью 10-летняя девочка. На её смартфоне были обнаружены картинки с изображением способа самоубийства. Мать девочки рассказала, что ребёнок по неизвестным причинам вышел из дома без верхней одежды в 04:30 утра. Тело девочки было найдено на детской площадке в одном из дворов на Новгородской улице в Колпинском районе города. Примечательно, что девочка была примерным ребёнком и училась на отлично.

Как писал NEWS.ru, в Москве три школьницы пытались одновременно покончить с собой. Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Перовском шоссе. Соседка заметила фигуру одной из девочек в открытом окне и вызвала полицию. Силовики предотвратили суицид.