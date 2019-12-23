https://static.news.ru/photo/78ea83c0-265a-11ea-b58c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обмотанная чёрным пакетом тележка, которую заметили рядом со зданием Минобороны в столице, привлекла внимание полицейских. Об этом NEWS.ru сообщили в экстренных службах города.

Полицейские проверили подозрительный предмет, который оставили напротив КПП на Пресненском Валу. Правоохранители оцепили зону рядом с тачкой, а саму «угрозу» ликвидировали. Напротив военного ведомства на Пресненском валу находится филиал 147-й автомобильной базы. В связи с инцидентом проводилась эвакуация.

Как писал NEWS.ru, в понедельник, 23 декабря, в Москве были эвакуированы около 30 тысяч человек из-за угроз о минировании. Спасателями было проверено более 250 объектов.