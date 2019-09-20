https://static.news.ru/photo/65219c38-dc64-11e9-bb46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Подозрительная коробка, которая была найдена 21 сентября в магазине «Касторама» на территории подмосковного города Щёлково, не представляет опасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пиротехники осмотрели коробку и не нашли там взрывчатки.

Предмет в магазине в Щёлково был проверен, опасности он не представляет, — передаёт ТАСС сообщение от ГУ МВД по области.

Ранее News.ru писал, что в подмосковном Щёлково магазин «Касторама» эвакуировали из-за подозрительного предмета.