Подозрительная коробка, которая была найдена 21 сентября в магазине «Касторама» на территории подмосковного города Щёлково, не представляет опасности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Пиротехники осмотрели коробку и не нашли там взрывчатки.
Предмет в магазине в Щёлково был проверен, опасности он не представляет, — передаёт ТАСС сообщение от ГУ МВД по области.
Ранее News.ru писал, что в подмосковном Щёлково магазин «Касторама» эвакуировали из-за подозрительного предмета.