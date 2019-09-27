Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней женщины и её детей девяти и четырёх лет. Инцидент произошёл в Славгороде Алтайского края.
По данным СК, им оказался 22-летний брат сожителя женщины.
В ночь на 22 августа 2019 года потерпевшая собрала личные вещи, документы и совместно с двумя малолетними детьми намеревалась уехать из города в другой регион. Она попросила родного брата гражданского супруга подвезти её и детей до вокзала, — говорится в сообщении ведомства.
Во время поездки между подозреваемым и женщиной произошёл конфликт на почве личной неприязни, который закончился убийством. Тела задержанный спрятал в нескольких километрах от села Павловка, где их нашли во время следственных действий с участием мужчины.
В СК добавили, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее News.ru писал, что шокирующий своей жестокостью инцидент произошёл на Украине. Там две сотрудницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого ребёнка.