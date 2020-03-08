https://static.news.ru/photo/7aac3168-6165-11ea-8d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подростка. Его подозревают в убийстве сверстника.

Наказание для школьника продлится до 7 мая. На данный момент в квартире подростка работают сотрудники правоохранительных органов, так как там было совершено преступление. Молодого человека отправят отбывать наказание в другую квартиру. Окончательное обвинение ему не выдвинули.

Тело жертвы было обнаружено в парадной одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино. Сотрудники полиции преполагают, что подозреваемый застрелил его в своей квартире, а затем перенёс тело на лестничную площадку.

NEWS.ru писал ранее о школьнике, который ударил 13-летнего подростка ножом. Инцидент произошёл на перемене в селе Майма.