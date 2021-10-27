Подозреваемый в убийстве банкира в Москве покончил с собой

Задержанный за убийство банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил жизнь самоубийством. Предполагаемый исполнитель тройного убийства Андрей Скрипкин свёл счёты с жизнью в изоляторе в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «112».

27 октября Кунцевский суд заочно арестовал мужчину, 28 октября его должны были доставить на допрос в Москву. Скрипкин был деловым партнёром Яхонтова и был задержан в Белоруссии, где скрывался после преступления. По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а жену и сына устранил как свидетелей. Тела банкира, его жены и их восьмилетнего сына обнаружили 26 октября, после того как семья с 24 октября перестала выходить на связь.

Яхонтов в 2016 году проходил по делу о растрате и преднамеренном банкротстве банка. По версии следствия, он и другие сотрудники московского филиала Смоленского банка вывели на счета подконтрольных иностранных компаний больше 600 млн рублей. По этому делу его осудили на шесть лет заключения, а также обязали выплатить больше 2 млрд рублей по гражданскому иску.