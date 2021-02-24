Подозреваемый в смертельном ДТП в Бурятии забыл, сколько выпил

https://static.news.ru/photo/81461c38-76b7-11eb-8fb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемый в смертельном ДТП в Улан-Удэ (Бурятия), где погибли двое подростков, рассказал правоохранителям, что от страха забыл, сколько выпил спиртного накануне аварии. Задержанный добавил, что покинул место происшествия, так как его напугала «сама ситуация».

Да я сшибал кого-то. Я же не знал, какие там будут последствия, — отметил водитель. Запись разговора опубликована на YouTube-канале МВД по Республике Бурятия.

По словам старшего инспектора по пропаганде региональной ГАИ Дмитрия Кожухова, 23 февраля 2021 года, около 18:20 (13:20 мск) во время движения по улице Революции 1905 года в Улан-Удэ джип сбил несовершеннолетних юношу и девушку 2004 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Дети умерли на месте. Позже подозреваемого поймали.

Водитель также добавил, что уже привлекался к уголовной ответственности по статьям «Убийство» (ст. 105 УК РФ), «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ст. 166 УК РФ), «Кража» (ст. 158 УК РФ), «Разбой» (ст. 162 УК РФ) и ещё по некоторым другим статьям. МВД РФ данную информацию пока не подтвердило. По информации СК РФ, автомобиль он угнал у своего родственника.

Накануне правнучка советского полководца, маршала Георгия Жукова, находившаяся за рулём автомобиля Lexus, сбила пешехода. Инцидент произошёл в столице на улице Академика Королёва. ДТП произошло поздним вечером 23 февраля, когда 20-летний житель Подмосковья переходил дорогу. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тридцать девять автомобилей попали в ДТП на трассе Уфа — Оренбург в Башкирии. Столкновение произошло на 80-м км автодороги в Аургазинском районе. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе две девочки 12 и 16 лет. На месте происшествия работали пять экипажей ДПС.

Недостатков улично-дорожной сети при обследовании не выявлено. На сегодня, 24 февраля, в трёх районах республики закрыто несколько участков дорог из-за сильной метели. Синоптики предупредили о понижении температуры до минус 35 градусов и ураганном ветре, скорость которого может достигать 26 м/с.