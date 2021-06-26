СК задержал подозреваемого в стрельбе в Ивановской области

Один из подозреваемых в стрельбе в Ивановской области задержан. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления, — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что группа людей расстреляла 30-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте. Также злоумышленники избили ещё двух людей, которые пришли к частному дому вместе с 30-летним приятелем. Они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершённой группой лиц» и «Покушение на убийство двух или более лиц, совершённой группой лиц». Конфликт произошёл в ночь на субботу. Его причиной мог быть спор из-за раздела квартиры.

Личность второго подозреваемого установлена. Это 44-летний Александр Краснов, который проживает в доме по улице Лермонтова в городе Кохма. Ведётся его розыск.

Ранее неизвестный злоумышленник открыл стрельбу по прохожим в районе Веддинг в Берлине. Он произвёл не менее десяти выстрелов, три человека тяжело ранены. Инцидент произошёл у бара на Мюллерштрассе. Злоумышленник скрылся.