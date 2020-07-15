Подозреваемый в ограблении банка в Петербурге задержан полицией

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мужчина, подозреваемый в ограблении банка в Санкт-Петербурге, задержан полицией. Налётчиком оказался местный житель 1978 года рождения.

По месту его жительства был проведён обыск, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов нашли изъяли травматический пистолет, патроны и одежду, которая была на мужчине в момент совершения преступления.

Кроме того, изъяты деньги в сумме 1 млн 745 тысяч рублей. Часть похищенных средств мужчина уже успел потратить, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как писал NEWS.ru, отделение Совкомбанка в Северной столице было ограблено 11 июля. Инцидент произошёл на проспекте Ветеранов. Угрожая кассиру пистолетом, злоумышленник похитил около 4 млн рублей. Сотрудники отделения банка и посетители в результате нападения не пострадали. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).