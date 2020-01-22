https://static.news.ru/photo/302e1856-3d28-11ea-af56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Подозреваемый в разбойном нападении на пассажира 24-летний таксист из Средней Азии задержан сотрудниками МУ МВД «Люберецкое». Об этом в среду, 22 января, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что потерпевшим оказался 28-летний иностранец. Таксист отвёз пассажира по неверному адресу. Из-за этого между мужчинами возник конфликт. Затем уроженец Средней Азии достал предмет, визуально напоминающий пистолет, и стал угрожать иностранцу. Таксист отобрал у пассажира мобильный телефон, высадил его и скрылся.

В дальнейшем правонарушитель, воспользовавшись установленным в телефоне приложением, перевёл со счёта мужчины себе на карту 217 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил около 230 тысяч рублей, — приводятся слова Петровой на сайте регионального ГУ МВД.

Позднее правонарушитель был установлен и задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из его автомобиля изъяли похищенный у потерпевшего телефон и пневматический пистолет. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело. Преступника заключили под стражу.

Как ранее писал NEWS.ru, в новогоднюю ночь таксист попытался изнасиловать свою пассажирку. Выпившая жительница Москвы вызвала такси, чтобы доехать до дома. Увидев состояние женщины, водитель любезно предложил помочь ей подняться в квартиру.