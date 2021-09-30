«Подозреваемых нет по делу»: оренбургский СК об убийстве студенток в Гае

Подозреваемых в убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области нет, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, комментируя появившиеся в СМИ данные о якобы причастности к преступлению братьев Анвара С. и Ильнара С. из Уфы.

Подозреваемых нет. Есть версии, которые следственным путём отрабатываются. Версии, о которых вы говорите, они из СМИ появились. И СМИ теперь сами дают опровержение, — пояснили в ведомстве.

Братья Анвар С. и Ильнар С., подозреваемые в убийстве трёх студенток в Гае (Оренбургская область), обратятся в одно из отделений полиции Уфы. Они будут доказывать свою непричастность к преступлению, рассказала NEWS.ru родственница молодых людей. По её словам, юноши сейчас находятся в столице Башкирии.

Изначально Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в убийстве девушек подозревается Анвар С. Но молодой человек в беседе с NEWS.ru заявил о своей невиновности. Он уже две недели находится в Уфе. Юноша, по предварительным данным, встречался с 17-летней Айгиз У. — одной из трёх убитых девушек.

Позже появились данные, что к убийству студенток причастен брат Анвара — Ильнар С.

После тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была обнаружена во дворе. Убитым было 17, 18 и 19 лет, они были уроженками Башкирии, в Гае учились в медицинском колледже. Ход расследования дела взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главам Баймакского и Кугарчинского районов республики, откуда родом покойные, оказать всю необходимую поддержку родственникам погибших. Руководитель субъекта также назвал убийство девушек «ужасной трагедией».