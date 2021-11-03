Подозреваемые в нападении на отца с ребёнком в новой Москве задержаны

Двоих подозреваемых в нападении на отца с ребёнком удалось задержать, сообщили в региональном главке Следственного комитета России. Накануне четверо мужчин, предположительно мигрантов, напали на отца с ребёнком в в Новых Ватутинках Новой Москвы.

В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны, — отмечается в сообщении.

В ближайшее время подозреваемых доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Потерпевших уже допросили. Кроме того, специалисты оценят состояние здоровья ребёнка. Расследование по уголовному делу продолжается.

В ГУ МВД подчеркнули, что все участники нападения на мужчину с ребёнком установлены.

Инцидент с нападением на отца с ребёнком произошёл накануне, 4 ноября, вечером в районе Новые Ватутинки. Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

Нападение случилось возле торгового центра. Причины драки пока не уточнялись. Случаем заинтересовался Следственный комитет. Следователи проверяют записи камер видеонаблюдения и ищут участников конфликта.