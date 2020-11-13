Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/6639f2b6-2770-11eb-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области силовики задержали подозреваемого убийстве 11-летней школьницы из города Асбест.

Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был, — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 12 ноября мужчина встретил девочку на улице. Он пригласил ребёнка к себе домой, где надругался над ней, а потом задушил. Тело убитой подозреваемый ночью вынес на участок недалеко от своего дома и спрятал в земле, прикрыв ветками деревьев.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет назначена мера пресечения. Назначены ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

Как писал NEWS.ru, девочка пропала 12 ноября. Она ушла из дома и не вернулась. К поискам были подключены более 100 человек. Ребёнка искали волонтёры, сотрудники полиции, водители такси, а также сотрудники частных охранных предприятий.