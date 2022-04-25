Подозреваемого в совершении взрыва в петербургском доме уже задерживали

Подозреваемого в совершении взрыва в петербургском доме раньше уже задерживали полицейские, сообщил житель дома Андрей в разговоре с «360». Он рассказал, что молодой человек учился в школе с его дочкой, выглядел адекватным, но зимой повёл себя агрессивно. Прошедшей ночью его, по словам Андрея, опять задержали.

В начале зимы вызывали полицию — что он что-то там стучал, орал. Собирался поджечь квартиру, были у него такие сдвиги. Была переписка с соседями, что он опять буянит, — сказал собеседник журналистам.

Он добавил, что после взрыва приехал отец подозреваемого.

Андрей пробыл на улице с 03:00 до 06:00, потом жителям с первого по шестой этаж разрешили вернуться. На восьмом этаже выбило двери квартир, стеклопакет улетел на улицу и повредил машину, взрывная волна пошла по шахте лифта, рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что взрыв в жилом доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга попал на видео. На записи слышен грохот, затем улицу засыпает осколками и включается автомобильная сигнализация. Также по видеокамерам удалось зафиксировать подозрительное лицо: неизвестный в балаклаве зашёл в подъезд, а через несколько минут убежал, после чего и случился взрыв.