Подозреваемого в похищении девушки в Нижнем Новгороде допросили

Следственный комитет опубликовал кадры допроса задержанного в Нижегородской области, который, по версии следствия, похитил девушку и держал её в подвале гаража.

Подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области задержан, его допрашивают, — сказано в сообщении.

Молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств. Она пропала после свидания с ним. Девушку нашли в подвале гаража, куда её заточил новый знакомый, угрожая ножом. Она рассказала следователям, что находится в подвале уже больше недели. Ежедневно преступник приходил и насиловал её.

Как сообщил Mash, пострадавшей 23 года. Она пошла на свидание с парнем 24 августа, затем он привёз новую знакомую к себе и приковал наручниками в подвале. 2 сентября девушку нашли, однако подозреваемого искали ещё двое суток. В итоге в ночь на 4 сентября его удалось задержать. Опубликованы и кадры подвала, в котором всё это время находилась пострадавшая.

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