https://static.news.ru/photo/48c8891a-1a72-11ea-b2d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

ФСБ совместно с СК РФ и Росфинмониторингом задержали в Дагестане Сааду Ахмеднабиева, который организовывал сборы денег в интересах террористических структур под видом благотворительности.

Сааду Ахмеднабиев является родным братом Ахмеднабиева Исраила — координатора и основателя исламских фондов «Мухаджирун» и «Ансар», известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и организацию финансирования терроризма, — цитирует ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

Там также отметили, что Ахмеднабиевы спонсировали подготовку преступлений в Сирийской Арабской Республике.

С 2016 года ими было собрано более двух миллионов рублей. Деньги поступали на счета исламских благотворительных организаций.

Как ранее писал NEWS.ru, Европейский суд по правам человека (Страсбургский суд) рассмотрит дело редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма.