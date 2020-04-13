Подозрения на COVID-19 подтвердились у 52 пациентов больницы в Уфе

https://static.news.ru/photo/fcb4f8a6-7d4a-11ea-be9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В республиканской клинической больнице в Уфе у 52 пациентов подтвердились подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 13 апреля сообщила главный врач медицинского учреждения Эльза Сыртланова.

Она отметила, что на данный момент в больнице, находящейся на карантине, на лечении состоят примерно 700 пациентов. Примерно такое же количество медицинских сотрудников в условиях изоляции продолжают работать в клинике.

С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтверждённый анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента), — написала Сыртланова на своей странице в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, в Уфе у 170 пациентов и врачей республиканской больницы имени Куватова предварительно подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава Минздрава республики Максим Забелин.

Ранее медучреждение было закрыто на карантин после обнаружения COVID-19 среди медперсонала и больных.