https://static.news.ru/photo/f7dd664e-27d5-11ea-bda8-fa163e074e61_660.jpg Николай Фролов Фото: ramon.ru

Главу администрации Рамонского района Воронежской области перевезут из районной больницы в Воронеж. Николай Фролов пострадал от взрыва в служебном автомобиле.

Решается вопрос о переводе его в областную воронежскую больницу, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, в результате взрыва глава района получил травмы ног, но его жизни ничего не угрожает.

Взрыв произошёл утром 26 декабря в тот момент, когда чиновник открыл дверь автомобиля. Его сразу же доставили в реанимацию местной больницы. Самодельное взрывное устройство, предположительно, было установлено на пороге машины. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Полицейские установили оцепление во дворе жилого дома, где совершено преступление, писал NEWS.ru