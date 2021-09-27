Больница не будет наказана за подмену новорожденных девочек 28 лет назад

28 лет назад Светлана Педченко родила ребёнка, которого по неизвестным причинам в роддоме подменили новорождённым отпрыском её подруги. Сейчас она намерена судиться с администрацией давно не существующей больницы: ответчика нет, а значит виновных не накажут, передаёт «КП-Новосибирск».

Мотивировали это тем, что больница в Павлодаре, в которой я родила в августе 1993 года, давно расформирована, ответчика нет. А та клиника, которая сейчас находится на ее месте, юридически совсем другая организация и никакой ответственности нести не может, — объяснила ситуацию Педченко.

При этом, добавила она, родители, воспитавшие родную дочь Педченко почему-то не поддержали её идею об иске к администрации роддома с требованием о компенсации.

Не могу объяснить их реакцию: неужели не хочется наказать тех, кто так перевернул наши жизни, — недоумевает женщина.

Юрист, в свою очередь, посоветовал, как можно было бы привлечь сотрудников медучреждения, допустивших подобную оплошность, к ответственности.

Светлана должна подать иск к Министерству здравоохранения Казахстана, если оно является отдельным юридическим лицом, и к правительству Республики Казахстан как правопреемнику Казахской ССР. Есть и еще один вариант: подать иск к Министерству финансов и казначейству Российской Федерации. Россия является правопреемником СССР, и раз роддом находился на территории СССР и был в ее ведомстве, то можно попробовать взыскать компенсацию с них, — пояснила правозащитник Инесса Рябинина.

Ранее украинский роддом ошарашил матерей креативным нововведением: сотрудники медучреждения начали вешать на младенцев этикетки, как на одежду.