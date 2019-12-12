https://static.news.ru/photo/4114c718-1cb3-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Дизельная подлодка, которую вывели из состава Тихоокеанского флота, частично затонула по пути на утилизацию. Это произошло на территории Приморского края.

О случившемся журналистам сообщили представители пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. Подлодка частично затонула во время буксировки на утилизацию неподалёку от залива Восток.

У судна произошло касание дна кормовой частью. В надводном положении остался «нос» подлодки. На борту нет ни людей, ни топлива. Следовательно, какие-либо угрозы отсутствуют, — передаёт сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Инцидент произошёл в месте, где глубина достигает 47 метров. Длина подлодки — 72 метра.

Ранее NEWS.ru писал, что оснащение антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами поможет повысить боевую эффективность российских дизель-электрических подводных лодок устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка».