Подчиненный Зеленского устроил бойню в сельсовете: зачем он взорвал гранаты Украинский депутат от партии Зеленского взорвал гранаты в сельсовете

Фото: t.me/s/SBUkr

Один из депутатов взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области на западе Украины. Был ли это теракт и при чем здесь президент Владимир Зеленский?

Что известно о взрыве гранат в украинском сельсовете

Инцидент произошел в Керецковском сельсовете в Мукачевском районе Закарпатья. Депутат Сергей Батрин пришел на сессию, где обсуждались муниципальные проблемы, с тремя гранатами и взорвал их. Боеприпасы он бросил на пол, после чего они сдетонировали. Одна граната взорвалась у мужчины под ногами.

В результате происшествия пострадали 26 человек — заявленная численность сельсовета. Как сообщили в МВД Украины, шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Медики пытаются реанимировать Батрина.

Известно, что ранее он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Что происходило на заседании

Депутаты на сессии утверждали бюджет на 2024 год. Украинские СМИ пишут, что Батрин с ними спорил — он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год. За несколько минут до взрыва он ссорился с коллегами, что нельзя во время боевых действий выделять сельскому главе надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. В какой-то момент Батрин вышел из зала и вернулся спустя 2 минуты 40 секунд. Также СМИ утверждают, что вместе с Батриным вышел еще один депутат, который в зал не вернулся.

Затем депутат возвращается в помещение. Постояв несколько секунд, мужчина стал громко говорить: «А можно я?» После этого он бросил на пол гранаты.

При чем здесь Зеленский

Батрин состоит в партии «Слуга народа», с которой президент Украины Владимир Зеленский шел на выборы главы государства. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Известно, что Батрин работал в комиссии по законности и правопорядку в Керецковском сельсовете.

«Взорвавший гранаты в Керецковском сельсовете в Закарпатской области на западе Украины является депутатом от пропрезидентской партии „Слуга народа“», — цитирует Гончаренко Telegram-канал BRIEFF.

Был ли взрыв в сельсовете терактом

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует инцидент в сельсовете в Закарпатской области как террористический акт.

«Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ (Уголовного кодекса Украины). Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и расследует событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ, являющееся подследственностью СБУ», — сообщается в официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Зачем украинский депутат взорвал гранаты

Правоохранительные органы Украины официально не заявляли о мотивах депутата, взорвавшего гранаты в Керецковском сельсовете. По данным СМИ, инцидент мог быть связан с тем, что украинскому чиновнику не дали слово на сессии.

«По предварительной информации, подрывник, который является местным депутатом от правящей партии „Слуга народа“, несколько раз пытался взять слово во время обсуждения депутатами бюджета на следующий год, но на него не обращали внимания», — пишет Telegram-канал «Украина.ру».

Фото: t.me/s/SBUkr

Как убили помощника Залужного

Недавно помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва неустановленного устройства, которое находилось в одном из подарков, преподнесенных ему в день рождения.

ЧП произошло 6 ноября в селе Чайки Киевской области. Спикер МВД Украины Марьяна Рева сообщала, что также от взрыва пострадал сын военного — 13-летний подросток был госпитализирован. Остальные члены семейства, находившиеся в тот момент дома, не пострадали.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги. По его словам, в кабинете этого человека провели обыск.

«Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. <...> Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск», — рассказывал Клименко.

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