Под конец февральских праздников стало известно о том, что против омских полицейских возбудили уголовное дело. Они обвиняются в превышении должностных полномочий в отношении местного жителя Дмитрия Фёдорова. Сам молодой человек, его близкие и адвокат утверждали, что ему подбросили наркотики и заставили признать вину. Спустя несколько дней Дмитрия нашли обезглавленным. После этого история попала на ленты федеральных информагентств.

В постановлении о возбуждении дела — довольно обтекаемая формулировка, по которой нельзя утвердительно сказать, что оперативники подозреваются именно в подбросе наркотиков. Однако омский депутат Дмитрий Петренко, к которому молодой человек обращался за помощью, говорит, что его дело — далеко не единичное и может вскрыть конвейер фальсификаций дел по «наркотическим статьям» в Омской области. Какие последствия может повлечь за собой трагическая гибель мужчины, и будут ли наказаны сотрудники — в материале NEWS.ru.

Жизнь омича Дмитрия Фёдорова покатилась под уклон 15 декабря 2019 года. В тот день его остановили сотрудники Росгвардии и заявили, что он похож на «закладчика» и подозревается в сбыте наркотиков. После чего, по рассказу Дмитрия, росгвардеец своей рукой залез в его карман и положил свёрток с веществом, а позже подложил ещё четыре свёртка в левый карман. Затем приехали полицейские и задержали парня. Уже в отделении его заставили признаться в сбыте, говоря, что признание и сотрудничество смогут гарантировать ему условный срок. В противном случае он отправится в СИЗО. Фёдоров решил выбрать «меньшее из зол», признался и подписал протокол. Его отпустили под подписку о невыезде. Тогда он начал активно пытаться доказать свою невиновность — нанял адвоката, записал видеообращение с просьбой о помощи и выложил его в соцсетях, стал писать жалобы на действия сотрудников Росгвардии и полиции, обвинял их в фальсификациях. 26 декабря в пять часов вечера Фёдоров вместе с адвокатом планировали отправиться в службу собственной безопасности Росгвардии по поводу одной из жалоб. Однако после 16:30 связь с Дмитрием оборвалась. Через полтора часа молодой человек при загадочных обстоятельствах якобы попал под электричку. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло: Фёдорова нашли обезглавленным на железнодорожных путях.

Уголовное дело в отношении «неустановленных сотрудников», оказывается, возбуждено ещё 24 января 2020 года — это следует из постановления. Следователь Долгорук указывает, что сотрудники полиции и Росгвардии совершили незаконные действия, «явно выходящие за пределы их полномочий».

В ходе предварительной проверки получены данные о том, что сотрудниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий допущен ряд процессуальных нарушений, при изъятии наркотических средств и оформлении процессуальных документов, — говорится в документе.

Также в постановлении приводятся слова Фёдорова о том, что вещества были ему подброшены.

Следователь Долгорук не называет конкретных фамилий подозреваемых, однако указывает, что «неустановленные лица» служат в Отделе полиции № 7 по Омску и в войсках национальной гвардии по Омской области. Дело возбуждено по ч.1 статьи 286 УК.

Трагическое происшествие с Дмитрием послужило поводом для десятков обращений людей к депутату Омского городского совета Дмитрию Петренко. Они рассказывали, что оказались в схожих с Фёдоровым ситуациях — по их словам, им тоже подбросили наркотики.

Я сделал вывод, что у нас в Омске это поставлено на конвейер. Сотрудники зарабатывают себе звёздочки, а люди для них — как средство. Омская область — лидер по раскрываемости по 228 статье. Дмитрий Петренко депутат Омского городского совета депутат Омского городского совета

Депутат считает, что формулировка «неустановленные лица» необязательно означает, что полицейских пытаются спасти от наказания. Он предполагает, что следствие на данный момент устанавливает всех действующих лиц этой истории.

Например, непонятно, кто общался с Дмитрием в ночь с 15 на 16 декабря, какие это были оперативники. По моим сведениям, текущая стадия следствия закончится в конце марта, тогда, думаю, мы сможем узнать конкретные имена, — рассуждает он.

Петренко также добавил, что в период доследственной проверки по факту злоупотреблений следователь Екатерина Чайка была отстранена от работы. Именно она возбудила дело против Фёдорова о сбыте наркотиков, допустив процессуальные нарушения: составила протокол обыска квартиры, не выезжая на него, а также привлекла в качестве понятой свою родственницу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему смерть молодого человека до сих пор не расследуется, Петренко предположить не смог. Однако он считает странным, что при проверке не обнаружилось ни одной записи с камеры, которая засняла бы происшествие.

Сейчас у всех машинистов гоупрошки на жилетах висят, есть камеры на электричке, на столбах. А тут выясняется, что все сломаны и ничего не записалось, — рассказывает депутат.

Адвокат Дмитрия Фёдорова Игорь Суслин, напротив, удивляется, почему дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Он говорит, что его доверитель в заявлении от 21 декабря 2019 года о фальсификации уголовного дела против него, указал конкретные имена задерживавших его полицейских и росгвардейцев. По словам адвоката, уголовное дело о превышении полномочий возбуждено именно на основании этого заявления.

Кроме того, адвокат сомневается, что уголовное дело будет расследоваться именно по факту подброса запрещённых веществ.

То, о чём говорится в постановлении, имеет отношение к злоупотреблениям — например, процессуальные нарушения при задержании. К подбросу наркотиков это не имеет никакого отношения, там была бы другая статья. Игорь Суслин адвокат адвокат

Сейчас Суслин пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели Дмитрия. На данный момент дело не возбуждено, так как местный СК на транспорте склоняется к версии суицида.

СК на транспорте по факту гибели опросили более восьми свидетелей по статье 228 УК (по делу о наркотиках, где Дмитрий Фёдоров проходил подозреваемым — прим.ред.). Но при этом не была отработана прилегающая к путям территория, не запрошены видео с камер наблюдения, притом, что видео хранятся не дольше двух недель, — говорит он.

Адвокат добавляет, что выводы о суициде сделаны на основании пояснений машиниста электрички: он утверждает, что заметил человека метров за десять до столкновения — парень сам бросился под поезд. По словам машиниста, он применил экстренное торможение, но это не помогло. Но, продолжает Суслин, это противоречит словам свидетелей, которые слышали долгое гудение электрички.

Эти свидетели не видели сам факт наезда, но слышали, выражаюсь дословно, как электричка долго гудела. Это противоречит словам машиниста, что Дмитрий в одно мгновение бросился под поезд. Потому что машинист, как только увидит препятствие, начинает подавать звуковые сигналы, — пояснил он.

Невеста Дмитрия Людмила Троицкая в разговоре с NEWS.ru сказала, что довольна возбуждением уголовного дела по факту злоупотреблений полномочиями сотрудников, однако её, конечно, не устраивает формулировка «в отношении неустановленных лиц». Она считает, что сейчас решается вопрос о том, «кого слить».