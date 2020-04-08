Подавший сигнал тревоги Airbus успешно сел в Шереметьево

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Пассажирский cамолёт Airbus A320 рейса Тюмень — Москва благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево после поданного сигнала тревоги.

Борт приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме, - передаёт ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Как писал NEWS.ru, самолёт вылетел из тюменского аэропорта в 12.22 и подал сигнал тревоги, пролетая над Владимирской областью. Воздушное судно должно было приземлиться в Москве в 14.50.