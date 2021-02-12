Под завалами ангара в Новой Москве обнаружили тело погибшего

https://static.news.ru/photo/3bad06f2-6e13-11eb-8f24-96000091f725_660.jpg Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com

Жертвой обрушения ангара в Новой Москве стал один человек. Инцидент произошёл в деревне Кресты, где в ангаре располагался пушно-меховой комплекс «Белочка». Площадь обрушения — 200 квадратных метров.

Ангар рухнул под тяжестью снега. Под завалами оказались несколько человек, шестерым удалось выйти самостоятельно. Спасатели рассказали, что извлекли тело одного погибшего. Еще одного человека достали живым. В поисках были задействованы кинологи, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что в Калужской области в одноэтажном здании бывшего автокомбината в Людиново рухнула часть крыши. Погиб один человек. Площадь обрушения составила 20 на 40 метров. По предварительным данным прокуратуры, обрушение произошло из-за большого скопления снега. В настоящее время ведутся работы по его поиску. На месте происшествия работают 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений, писал NEWS.ru.

Ещё одно обрушение из-за снегопада произошло в московском районе Ховрино. Там обвалилась крыша спортзала Дома культуры. В результате ЧП никто не пострадал. В пресс-службе РЖД уточнили, что в момент инцидента ДК был закрыт. Здание находится по адресу: улица Новая, 2.