Под Ярославлем мужчина упал с муниципальной ёлки при попытке украсть звезду

В городе Любим Ярославской области пьяный мужчина попытался украсть звезду с муниципальной ёлки и рухнул вместе со своим трофеем.
По словам очевидцев, вандал забрался на самый верх дерева довольно быстро. Он вцепил в звезду и начал раскачивать её. В какой-то момент мужчина не удержался и рухнул вниз с высоты около 10 метров.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось раскрыть новогоднее преступление меньше чем за десять минут. Об этом сообщили в управляющей компании, во дворе которого произошёл инцидент. В канун Нового года злоумышленники решили украсть ёлку, наряженную во дворе жилого дома, и отнести её к себе в квартиру. Момент кражи, а также весь их путь до квартиры зафиксировали камеры наблюдения.