Под Ярославлем мужчина упал с муниципальной ёлки при попытке украсть звезду

https://static.news.ru/photo/25b6102c-4f60-11eb-9f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Соцсети

В городе Любим Ярославской области пьяный мужчина попытался украсть звезду с муниципальной ёлки и рухнул вместе со своим трофеем.

По словам очевидцев, вандал забрался на самый верх дерева довольно быстро. Он вцепил в звезду и начал раскачивать её. В какой-то момент мужчина не удержался и рухнул вниз с высоты около 10 метров.

По данным RG.RU, полицейские уже нашли вандала. Серьёзных повреждений он не получил, за звездой он полез для своего друга, пообещавшего за это бутылку водки. На данный момент решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось раскрыть новогоднее преступление меньше чем за десять минут. Об этом сообщили в управляющей компании, во дворе которого произошёл инцидент. В канун Нового года злоумышленники решили украсть ёлку, наряженную во дворе жилого дома, и отнести её к себе в квартиру. Момент кражи, а также весь их путь до квартиры зафиксировали камеры наблюдения.