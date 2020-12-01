Под Волгоградом женщина с детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры

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В Волгоградской области мать вместе со своими маленькими детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры, в результате возгорания также погиб пожилой мужчина, следует из сообщения пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Как сообщает ведомство, 30 ноября в Палласовке загорелась квартира. Первым возгорание заметил десятилетний мальчик — он привлёк внимание матери и вывел младшего брата на улицу. Огонь быстро распространялся по помещению, в связи с чем женщина решила выпрыгнуть из окна.

Спасая себя и ещё двоих детей — трёхлетнего мальчика и пятимесячную девочку, она выпрыгнула из окна одной из комнат, располагавшейся на втором этаже квартиры, — говорится в сообщении.

Кроме того, в квартире в момент инцидента находился 67-летний друг семьи. Его не удалось спасти.

В настоящее время женщина с детьми находится в больнице. У членов семьи диагностированы травмы различной степени тяжести. По факту инцидента проводится проверка, передаёт РИА Новости.

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