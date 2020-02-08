https://static.news.ru/photo/dbb71b7e-4a65-11ea-9aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

35-летний житель Тамбовской области изнасиловал 16-летнюю девушку на кладбище.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). По его данным, инцидент произошёл 3 февраля, когда студентка местного колледжа возвращалась с учёбы. Возле кладбища на неё напал мужчина и, угрожая ножом, надругался над ней, передаёт Lenta.ru.

Позже полицейские задержали преступника. Оказалось, что у него уже есть судимость за изнасилование. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее NEWS.ru писал о том, что стражи порядка арестовали 19-летнего челябинца. Мужчина подозревается в изнасиловании женщины — водителя такси. Инцидент произошёл 5 февраля.