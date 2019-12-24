https://static.news.ru/photo/b2c8a736-03f8-11ea-830f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

На лесополосе между посёлками Буу и Хобза в Лазаревском районе Сочи все экстренные службы приступили к ликвидации пожара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

В ликвидации пожара в лесу принимают участие все оперативные службы курорта. Угрозы распространения огня на населённые пункты нет. Там река, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что огонь идёт полосой 700 метров, однако ночью работы приостановлены до 7:00 мск.

Как ранее писал NEWS.ru, пожарные ликвидируют возгорание на Новоясеневском проспекте, 40. Пожар произошёл в гаражах. Сообщается, что пламя охватило пять гаражей. Площадь возгорания превысила 50 квадратных метров.