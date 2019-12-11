https://static.news.ru/photo/45d5f754-1be6-11ea-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Саратовской области набросился на полицейских с ножом. Инцидент произошёл, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к нему домой.

Увидев стражей порядка на пороге, мужчина пришёл в ярость и ударил одного из них ножом в живот, второго — в область груди.

Несмотря на надетые на полицейских бронежилеты, первый из них получил проникающее ранение в живот. Второй благодаря средству защиты не был ранен. Дальнейшие противоправные действия мужчины были сотрудниками полиции пресечены, — сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Силовика, получившего ранение, госпитализировали. Ему была проведена операция. Нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти», передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге пенсионер с ножом напал на полицейского во время попытки задержания. Инцидент произошёл 22 октября в торговом комплексе «Сенная». Сотрудник правоохранительных органов пытался задержать нарушителя, но в это время мужчина нанёс ему резаную рану руки.