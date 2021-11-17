В Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации
В Тихвине Ленинградской области угнали автомобиль, который функционировал как мобильный пункт вакцинации от COVID-19
Анна Акимова
Анна Акимова
12:23, 17 ноября 2021
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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В Ленинградской области неизвестные угнали автомобиль, который функционировал как мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Фургон находился в собственности Тихвинской городской больницы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД.
Сообщение об угоне автомобиля полицейские получили 14 ноября. Стоимость фургона «ГАЗон Next», на который была нанесена надпись «Медслужба», составляет 4 млн рублей. В группе «Угоны. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» указано, что до кражи машина передвигалась по населённым пунктам как мобильная амбулатория. Возбуждено дело по ч.4 ст.158 УК («Кража»).