В Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутат приморского заксобрания от КПРФ Артём Самсонов сообщил, что его задержали во Владивостоке. В его квартире проходит обыск. Об этом его коллеги заявили РИА Новости. По некоторым данным, народного избранника подозревают в совершении развратных действий.

Я получил несколько сообщений в WhatsApp, он утверждает, что задержали, утверждает, что ведут на обыск, — пояснил депутат Владимир Беспалов. Сам задержанный впоследствии сообщил, что ему предъявлены обвинения в совершении...