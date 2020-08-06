Под Петербургом фрик-модель перерезала парню горло

https://static.news.ru/photo/ce83ceca-d7f5-11ea-a849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

В посёлке Мга в Кудрово под Санкт-Петербургом уроженка Башкирии по имени Ирина с татуировками на лице во время пьяной вечеринки поссорилась со своим молодым человеком Иваном и сначала воткнула ему нож в грудь, а потом рассекла шею.

24-парень — возлюбленный фрик-модели и приехал к ней под Петербург на вечеринку. Большая компания собиралась веселиться несколько дней и не жалела алкоголя.

Спустя несколько часов между Ириной и Иваном возникла ссора и, как рассказали друзья, девушка ударила молодого человека ножом в область грудной клетки. Этого ей показалось мало и затем она рассекла ему горло.