Под Оренбургом задержали полицейских, ограбивших местного жителя

В городе Орске Оренбургской области задержали полицейских, которые напали на местного жителя у торгового центра и забрали у него 20 тысяч рублей. Они угрожали жертве табельными пистолетами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что вечером 12 октября сотрудники ППС впятером набросились на 32-летнего мужчину рядом с ТЦ. Они надели на пострадавшего наручники и избили его, после чего забрали деньги. Правоохранители были в гражданской одежде, в то время как должны были исполнять свои служебные обязанности.

Среди задержанных из батальона ППСП МУ МВД России «Орское» оказались старшина полиции Виталий Медведев, старший сержант, водитель Айдархан Тугамбаев, сержант Геннадий Золотов, старший сержант, инспектор ППС Руслан Иртаев и сержант, водитель Ермек Мендыкулов.



Подозреваемым вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и спецсредств, а также разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что силовики Липецкой области возбудили дело против местного полицейского. По версии следствия, он избивал мужчину, а затем начал вымогать у него деньги, чтобы прекратить наносить травмы.