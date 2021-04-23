Под Новосибирском и Кемерово ликвидировали ячейку террористов

https://static.news.ru/photo/632f8102-a412-11eb-a36b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители в ходе операции ликвидировали ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ) в Кемеровской и Новосибирской областях. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ.

ФСБ РФ в Кемеровской области — Кузбассе и Новосибирской области во взаимодействии с Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении.

Террористы подрывали конституционный строй, действуя на базе доктрины так называемого всемирного халифата. На своих собраниях экстремисты вербовали местных мусульман и распространяли террористическую идеологию.

По местам жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы группировки, средства связи и электронные носители информации. Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.

Ранее сотрудники правоохранительных органов на территории Норильска провели задержание гражданина Украины, который вербовал россиян в запрещённую в стране организацию «Правый сектор». У него также были изъяты документы, которые свидетельствуют о связях мужчины с ВСУ.