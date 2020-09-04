Под Норильском произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов

https://static.news.ru/photo/20735b14-ef53-11ea-9c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В районе посёлка Талнах под Норильском на территории Красноярского края 5 сентября загорелся полигон твёрдых бытовых отходов ООО «Байкал - 2000». Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что огонь раскинулся на площадь в 300 квадратных метров. На полигоне горят покрышки и мусор. В настоящее время на месте ликвидацией пожара занимаются силы и средства ГМК «Норильский никель».

Очевидцы уже начали публиковать в соцсетях фотографии, на которых видно, как над Норильском со стороны Талнаха поднимается большой столб дыма.

ООО «Байкал - 2000» занимается сбором, обработкой и утилизацией промышленных и бытовых отходов, имеет лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, передаёт «Интерфакс - Сибирь».

Как ранее писал NEWS.ru, 4 сентября в здании на улице Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы произошловозгорание. Отмечается, что оно принадлежит Росгвардии.