Под Калининградом загорелся тевтонский замок Вальдау XIII века

В посёлке Низовье под Калининградом загорелся замок Вальдау, построенный Тевтонским орденом. Это памятник культурного наследия XIII века. Здание до этого было признано аварийным, пишет РИА Новости.

Огнём охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчёта, — передает агентство.

В 2007 году постановлением правительства области замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Тогда же здание признали аварийным из-за угрозы обрушения крыши и закрыли. Левый флигель оставался действующим, в нём находится краеведческий музей.

Калининград вошёл в состав СССР по итогам Второй мировой войны, а до этого был частью Восточной Пруссии и носил название Кёнигсберг. Он расположен в посёлке Низовье Калининградской области. До переименования посёлка местное поселение называлось также Вальдау.

Ранее член президиума совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Петербурга Михаил Мильчик заявил, что два исторических здания в Санкт-Петербурге на месте строительства Большого Смоленского моста можно передвинуть. При этом шесть домов, по его словам, потеряли исторический облик и их можно снести, если экспертиза подтвердит отсутствие ценности.