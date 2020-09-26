Под Екатеринбургом трёхлетнего пропавшего ребёнка нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/41846d2e-016a-11eb-866d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов нашли мёртвой пропавшую трёхлетнюю девочку из села Покровское на территории Свердловской области. Об этом 28 сентября заявил руководитель следственного отдела по городу Каменск-Уральский областного СУ СК РФ Андрей Первушин.

По его словам, ребёнок пропал 27 сентября. В тот же день по факту исчезновения девочки была начата доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства трагедии. После обнаружения тела специалисты сообщили, что на нём нет явных признаков криминальной смерти. Тело уже направили на вскрытие. В результате проверки правоохранители примут процессуальное решение, в том числе в отношении законных представителей девочки.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о пропаже ребёнка в полицию заявил отец погибшей. Мужчина является сотрудником одного из местных медицинских учреждений.

Поиски закончились быстро — полиция обнаружила тело ребёнка в реке Камышенке неподалёку от дома на улице Заречной. Отдельно полиция нашла синие туфельки, — цитирует Горелых РИА Новости.

Он также отметил, что ребёнок рос в полной и благополучной семье, которая не состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Как 25 сентября писал NEWS.ru, в ауле Новая Адыгея пропала несовершеннолетняя девушка, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следует из сообщения пресс-службы СУ СК по республике.