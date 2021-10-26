Под Екатеринбургом мать зарезала дочь за отказ идти спать

Жительницу деревни Уфа-Шигири в Свердловской области обвинили в убийстве своей восьмилетней дочери. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых, мать зарезала девочку за то, что та не хотела ложиться спать. Решается вопрос о назначении в отношении подозреваемой судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Отмечается, что женщина первоначально сообщила полицейским, что в её дом проник неизвестный бородатый мужчина и зарезал девочку. Однако позже она созналась в убийстве.

Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали несовместимыми с жизнью, — говорится на сайте регионального главка МВД.

Ранее женщина, которая является инвалидом, наблюдалась у врачей. Сейчас решается вопрос о назначении в отношении подозреваемой судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Ульяна Ланская, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, призналась в преступлении и объяснила его мотивы. На допросе она заявила, что неизлечимо больна и хотела оставить свой «след в истории».