В Черниговской области в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли три человека, ещё 15 получили ранения.
Авария произошла 16 декабря в 22:40 вблизи села Мосты Бахмачского района. Все пострадавшие были госпитализированы. Автобус следовал рейсом Херсон — Москва,
Причины ДТП устанавливаются.
Ранее NEWS.ru писал, что за неделю с 9 по 15 декабря в Москве пострадали 202 человека и 10 погибли в результате аварий на дорогах. В списке происшествий — 58 столкновений транспортных средств, шесть наездов на препятствия и 107 аварий с участием пешеходов.
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