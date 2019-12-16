https://static.news.ru/photo/a4293b7e-2099-11ea-ae65-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДСНС України/Facebook

В Черниговской области в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика погибли три человека, ещё 15 получили ранения.

Авария произошла 16 декабря в 22:40 вблизи села Мосты Бахмачского района. Все пострадавшие были госпитализированы. Автобус следовал рейсом Херсон — Москва, сообщает во вторник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Причины ДТП устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал, что за неделю с 9 по 15 декабря в Москве пострадали 202 человека и 10 погибли в результате аварий на дорогах. В списке происшествий — 58 столкновений транспортных средств, шесть наездов на препятствия и 107 аварий с участием пешеходов.