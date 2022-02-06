Под Челябинском мужчина зарезал двухлетнюю дочь из-за бытового конфликта

Под Челябинском мужчина зарезал двухлетнюю дочь из-за бытового конфликтаГлава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двухлетней девочки в Троицке
В Челябинской области мужчина зарезал двухлетнюю дочь из-за бытового конфликта с сожительницей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование обстоятельств смерти ребёнка на контроль, сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК РФ.
Инцидент
Отец погибшего ребёнка задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 (покушение на убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть) УК РФ. Был ли мужчина пьян или же в состоянии аффекта во время конфликта, не уточняется. Другие подробности произошедшего также не сообщаются.
Ранее в Хабаровском крае мать троих детей осудили на 4,5 года колонии за смерть по неосторожности двух из них. Женщина оставила малолетних детей одних дома, в результате случился пожар.