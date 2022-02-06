Под Челябинском мужчина зарезал двухлетнюю дочь из-за бытового конфликта

В Челябинской области мужчина зарезал двухлетнюю дочь из-за бытового конфликта с сожительницей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование обстоятельств смерти ребёнка на контроль, сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК РФ.

Инцидент произошёл 4 февраля в городе Троицке. Между подозреваемым и его сожительницей разгорелся конфликт. В какой-то момент мужчина попытался ударить женщину ножом, в то время как на руках у неё сидел ребёнок. В результате удар пришёлся на девочку. Её экстренно госпитализировали, но спасти девочку не удалось.

Отец погибшего ребёнка задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 (покушение на убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть) УК РФ. Был ли мужчина пьян или же в состоянии аффекта во время конфликта, не уточняется. Другие подробности произошедшего также не сообщаются.

Ранее в Хабаровском крае мать троих детей осудили на 4,5 года колонии за смерть по неосторожности двух из них. Женщина оставила малолетних детей одних дома, в результате случился пожар.