Под Белгородом россиянка родила на сеновале и спрятала ребёнка в пакет

https://static.news.ru/photo/7a4fd634-51e2-11eb-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Heinz Spremberg / CHROMORAN/Global Look Press

Тело новорождённого было обнаружено в селе Шахово Прохоровского района Белгородской области. Его матерью оказалась 35-летняя местная жительница.

По предварительным данным, 4 января будучи нетрезвой она родила девочку. Сразу после родов молодая мать завернула ребёнка в пакет и спрятала на сеновале. Труп ребёнка нашли спустя четыре дня.

Примечательно, что женщина никому не сообщала о своей беременности, когда у неё начались схватки она не стала вызывать скорую или обращаться в больницу, а родила на сеновале у фермера, где иногда подрабатывала, сообщает «БелПресса» со ссылкой на СК РФ по Белгородской области.

Тело ребёнка направлено для проведения судмедэкспертизы по факту установления живорождения, опрашиваются очевидцы и мать младенца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал NEWS.ru, в городе Чернушка в Пермском крае родная бабушка убила свою новорождённую внучку с помощью вещества, которое «применяется в кулинарии», а затем выкинула тело младенца в мусорку. Причины произошедшего неизвестны. Сейчас 59-летняя женщина даёт показания, ей предъявлено обвинение.

Ранее жительница Ямала получила тюремный срок за то, что в состоянии опьянения выкинула годовалую внучку из окна. Ребёнок отделался кровоподтёком на ноге, потому что упал в сугроб за окном. При этом на улице было 8 градусов мороза, а на девочке не было верхней одежды. Её спасла мать. Суд приговорил бабушку к 8,5 годам колонии общего режима.